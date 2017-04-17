قراءة في الاسبوع (19) من دوري «المناصير» للمحترفين

الاصلاح نيوز-

سجل صانع ألعاب الفيصلي بهاء عبد الرحمن الهدف القاتل بمرمى الصريح ليمنح فريقه الفوز 2-1 في ختام الاسبوع التاسع عشر من دوري «المناصير» للمحترفين لكرة القدم.

ذلك الهدف منح الفيصلي صدارة الدوري بعد أن تقلبت على نار خلال الجولات الماضية وسط رصد لعمليات التعثر والاعتماد على نتائج الآخرين، وإن ناور الصريح وباغت الضيف فإن صاحب القمة رفض المشهد جملة وتفصيلا وأعاد ترتيب الأمور بحثاً عن أغلى النقاط خصوصاً أن ذلك يعني الانفراد بالمقدمة، فيما دفع الصريح فاتورة قاسية أدت لتأزيم موقفه في حكاية الهبوط.

يحسب للفيصلي في الاسبوعين 18و19 عودته من بعيد، وبالأرقام فعل ذلك أمام الوحدات والصريح برجوعه من خسارة 0-1 إلى الفوز 2-1 وتلك تعني الكثير كفريق نجح في صفقاته وعلاج ثغراته ليتم صرف «شيك» الصدارة للمستفيد الأول في اطار النقاط المؤثرة وقد أصبح كتاب الدوري مفتوح.

ولم يترك الوحدات الموضوع دون مطالعة وهو يواجه شباب الأردن ويسجل الهدف الوحيد في هجمة كان بطلها العائد بعد غياب توريس ليواصل الفائز انتظار فصل الربيع ودخول الأجواء الساخنة في ميدان الصراع، واستمرت معاناة شباب الأردن وإن كان ليس «فوق أو تحت» بمعنى آخر يبتعد عن حسابات اللقب أو النجاة من شبح الهبوط.

ويبدو أن الحكاية في الكرك اختلفت تماماً، وبعد تقدمه على ذات راس 3-1 ظن الجميع أن الصدارة ستكون بالشمع الأحمر وفقاً لارقام ماضية من الجزيرة صاحب الأوراق المؤثرة، لكن تحركات نشطة وتنظيمات في الخطوط أعادت الروح لـ ذات راس بثناية تؤكد أن نقطة التعادل من الأشياء المهمة إن لم تكن الأهم، تعادل الجزيرة وذات راس وتقاسما سداسية الأهداف وباتا تحت رصاص القمة والحديث عن الجزيرة وخطر الهبوط لصاحب الدار فكيف تستمر المعطيات؟!.

رواية الصراع

استمراراً لروايات تحدث في الصراع، قدم الرمثا مباراة كبيرة في المجمل العام من ناحية الأداء والفعالية والتسجيل الثلاثي على حساب سحاب، وتلك النتيجة أعطت الرمثا الكثير من الاشارات أولها وصوله للنقطة رقم (30) والاقتراب من مربع الصراع برؤية مختلفة وإن كانت اشارات من الشمال تؤكد تفرغه لنصف نهائي الكأس، أما سحاب فبات تحت نيران الحسابات المعقدة ولم ينفعه 66 دقيقة قدمها بتميز قبل أن ينهار جداره الدفاعي.

ومن كان يعتقد أن نزيف نقاط الأهلي سيجعل أنصاره يضعون ايديهم على قلوبهم بعد خسارة امام الحسين 1-3 وتلك ابقته عند الغلة (20) وتلك الجزئية تقود الجميع للتأكيد أن الخاسر اقترب من صراع الهبوط، بينما الحسين استفاد كما يقولون – أراح واستراح-، ويبقى الفائز من الفرق التي قدمت مستويات طيبة وعابه بعض الاهدارات على حدود منطقة الجزاء.

وماذا عن البقعة ومنشية بني حسن؟!

كعادته عندما يشعر بالخطر يعود إلى واجهة الاحداث من الباب الواسع، هكذا هو البقعة الحصان الاسود الماضي وهو يلاقي الحصان الأسود الحالي المنشية في رسائل تؤكد أن نقاط عند البيدر وقت الحاجة تساوي كافة نقاط الموسم.

بين المنشية والبقعة مجموعة ملاحظات استفاد منها الفريق الذي يصارع في مؤخرة لائحة الترتيب فيما ما زال المنشية رغم الخسارة فاكهة الدوري باجتهاده وصبره.

تحت التهديد

أكثر ما يتم سرده عن قادم الأيام، رحلات محفوفة المخاطر تحت التهديد، ونظرة على ست مباريات في الاسبوع (20)، يرتحل الصريح إلى العاصمة طمعاً بنقاط شباب الأردن كآخر ملامح انقاذ ما يمكن انقاذه، ويغادر الوحدات إلى الكرك لمقابلة ذات راس والصداع بينهما لا يحتلف عليه اثنان، فريق يريد الفوز للضغط على القمة وآخر لا يكفيه إلا النقاط الكاملة للابتعاد خطوة ضمان، وبكل قناعة تامة ستتجه الانظار صوب حوار الجزيرة والرمثا وهما في بنك أندية الرصيد المرتفع والهدف واحد مع أهميته للجزيرة أكثر من الضيف الرمثا.

بدوره يشعر الأهلي بحراجة الموقف عندما يرحب بالبقعة والندم لديهما سيطغى على المواجهة، الأهلي لم يحسب في حسابات ما حدث أو سيحدث والبقعة يعيش أجواء النشوة، وبين هذا وذاك حوار بين المنشية وسحاب وقد خسرا في الاسبوع الماضي من المسابقة وبات الفوز نغمة الحل سواء للبقاء على خارطة السباق أو الاحتفاظ بالمكان.

وعلى الصعيد المنتظر سيكون الأكثر قدوماً للاسبوع الفيصلي لانه مرتاح البال في القمة وسيواجه الحسين البعيد عن المشهدين فكيف تأتي نصف دزينة مباريات بين دزينة فرق تتربص بالمراكز والنقاط؟!.

بالمناسبة ذاتها، لقد وصل دوري المحترفين للامتار الأخيرة ومن يرى أن المسابقة طويلة لم تعد الأمور هكذا، ثلاث جولات فيها أغلى تسع نقاط لكل فريق طامح هي زبدة الموسم.

مباريات الاسبوع (20)

الخميس 20-4

شباب الأردن والصريح – ستاد الملك عبدالله الثاني س6.30

الجمعة 21-4

منشية بني حسن وسحاب – ستاد الأمير محمد س4

الفيصلي والحسين – ستاد عمان س6.30

السبت 22-4

الجزيرة والرمثا – ستاد الملك عبدالله الثاني س4

ذات راس والوحدات – ملعب الأمير فيصل بالكرك س4

الأهلي والبقعة – ستاد عمان س6.30

ركلتا جزاء ضائعتان.. ومارديكيان بصدارة الهدافين

شهدت مباريات الاسبوع الـ 19 من دوري المناصير تسجيل 20 هدفا، ليرتفع عدد الاهداف المسجلة الى 254 هدفا خلال 114 مباراة.

شهدت مباريات الاسبوع الاول تسجيل 13هدفا، و 10 اهداف في الجولة الثانية، والثالثة 14 هدفا، و11 هدفا في الرابعة، و27 هدفا في المرحلة الخامسة وهي اعلى نسبة لتسجيل الاهداف شهدتها مباريات الدوري، المرحلة السادسة شهدت تسجيل 10 اهداف، اما المرحلة السابعة فكانت الاقل تسجيلا برصيد اربعة اهداف، المرحلة الثامنة شهدت تسجيل 19 هدفا، في التاسعة 17 هدفا، والعاشرة 12 هدفا، وفي المرحلة الحادية عشر 10 اهداف، وفي الاسبوعين 12و13 ثمانية اهداف، وفي الاسبوع 14 تم تسجيل 13 هدفا، وسجل 11 هدفا في الاسبوع 15 وفي الاسبوع 16 تم تسجيل 12 هدفا، و18 هدفا في الاسبوع 17، وشهدت الجولة 18 تسجيل 14 هدفا.

وحافظ السوري محترف الجزيرة مارديكيان على صدارته للائحة الهدافين (13)، بفارق خمسة أهداف عن أقرب مطارديه وهما منذر أبوعمارة (الوحدات)، والسوري محمد زينو (الحسين)، ولكل منهما (8) أهداف.

في المركز الثالث برصيد سبعة اهداف جاء كل من محمد طنوس «الجزيرة»، الحاج مالك»الأهلي»، وحسن عبد الفتاح «الوحدات».

المركز الرابع برصيد ستة اهداف حل كل من اكرم الزوي»الفيصلي»، ومحمد الشيشاني «شباب الاردن».

تم اشهار البطاقة الحمراء ثلاث مرات ، الاولى لحارس الاهلي مالك شلبية في المباراة امام الحسين لنيله البطاقة الثانية، والثاني للاعب ذات راس احمد النعيمات في المباراة امام الجزيرة، والثالث لمدافع سحاب نور الدين موافي في المباراة امام الرمثا ليرتفع عدد البطاقات المحتسبة حتى الان الى 30 حالة.

تم احتساب ركلتا جزاء، الاولى لصالح الاهلي امام الحسين فشل بترجمتها الحاج مالك، والثانية للبقعة امام منشية بني حسن نفذها المصري وتصدى لها الشطناوي ليصبح عدد الركلات المحتسبة حتى الان 39 سجل منها 29

الراي