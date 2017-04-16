تحذير.. ماذا يفعل الجينز الضيق بالنساء؟

الاصلاح نيوز-

حذر أطباء من أن ارتداء الجينز الضيق والمعاطف ذات غطاء الرأس الكبير يؤديان إلى مشاكل في العمود الفقري، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقالت جمعية علاج العمود الفقري البريطانية للصحيفة إن ارتداء الجينز الضيق يحد من الحركة الطبيعية للعضلات مما يدفع السيدات إلى تعديل حركتهن بشكل يؤدي إلى الضغط على العمود الفقري والشعور بالألم.

وبحسب الجمعية، فإن ثلاثة أرباع النساء تعرضن لآلام العمود الفقري، ويرجع ذلك في جزء منه إلى الأزياء الحديثة التي تتضمن الجينز الضيق والمعاطف ذات أغطية الرأس الثقيلة، والأحذية المرتفعة وتلك التي بدون مسند خلفي، إضافة إلى المجوهرات الثقيلة والحقائب الممتلئة.

وتعد آلام أسفل الظهر أكثر أسباب الإعاقة على مستوى العالم بنسبة 9.2 في المئة من مجموع الناس الذين يشتكون منها، بحسب دراسة نشرتها دورية “أنالز أوف روماتيك ديزيسز” المعنية بالأمراض الروماتيزمية.