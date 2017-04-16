حقيقة طلاق سمية الخشاب وزوجها اللبناني الذي يصغرها بعشرين عاماً

الاصلاح نيوزـ

انتشرت في الفترة الأخيرة أخبارٌ حول انفصال الممثلة المصرية سمية الخشاب عن زوجها اللبناني الذي يصغرها بعشرين عاماً، وهو ما نفته الخشاب جملةً وتفصيلاً .

وكان الصحافي اللبناني ايلي باسيل ذكر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” صورة للخشاب، وكتب: “اسمحولي قول dommage كتير كبير لسميّة الخشّاب!! سميّة اللي على مشارف الستّين من العمر اتطلّقت من ساعات معدودة وللمرّة الألف يمكن”.

وأردف معلقاً “المهمّ اتطلّقت من زوجها اللبناني السّري اللي تزوّجته من ستّ اشهر تقريبًا واللي بيصغرها بعشرين سنة! يذكر إنّو طليقها كان already مْجَوَّز وعنده صبي”.

وكانت سمية كشفت خلال إحدى المقابلات عن حلمها بالأمومة.