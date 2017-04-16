منتخب الوطني للووشو يستعد لدورة التضامن الإسلامي

الاصلاح نيوز-

يواصل المنتخب الوطني للووشو تحضيراته استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة والتي تقام في باكو عاصمة أذربيجان خلال الفترة من 12 إلى 22 آيار / مايو المقبل.

ويضم منتخب الأردن للووشو المدير الفني وائل يحيى إلى جانب اللاعبين عمار الشامي (48 كجم) وحمزة يحيى (56 كجم) ويزيد حسنين (65 كجم) وعلى القيسي (70 كجم)، حيث الطموح لتحقيق نتائج لافتة في دورة التضامن.

وترتكز تدريبات المنتخب الأردني على رفع القدرات البدنية للاعبيه للظهور بمستوى مميز خلال الألعاب الإسلامية.

وأكد المدرب وائل يحيى في تصريحات له اليوم الأحد على موقع اللجنة الأولمبية الأردنية: “معنويات اللاعبين في أقصى درجاتها، نحن نتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج في أذربيجان”.

وأضاف: “اللاعبون ملتزمون بالتدريبات ويبذلون جهداَ مضاعفاً، تركيزنا الحالي قائم على تحسين الجوانب البدنية للاعبين”.

ويشارك الأردن في دورة التضامن الإسلامي بأكثر من لعبة قتالية، حيث يسعى من هذه المشاركة لضرب عصفورين بحجر واحد، حصد الميداليات والإعداد للاستحقاقات الآسيوية المقبلة.