فريق عمل “أهلا رمضان” يحتفل بعيد ميلاد الفنانة روجينا

الاصلاح نيوز-

استغل طاقم العمل بمسرحية “أهلا رمضان” خشبة المسرح من أجل الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة روجينا التى تشارك فى العرض بجانب النجم محمد رمضان.

ونشرت الفنانة روجينا مقطع فيديو على حسابها الشخصى على إنستجرام وعلقت عليه: “أسرة مسرحية أهلا رمضان احتفلت بعيد ميلادى على خشبة المسرح شكرا أخويا وصديقى محمد رمضان شكرا المنتج عماد زيادة شكرا خالد جلال شكرا لكل اللى زميلى فى المسرحيه على حبكم ليا”.

يذكر أن مسرحية “أهلا رمضان”، يشارك فى بطولتها بجانب محمد رمضان كل من شيماء سيف وحسام داغر ومحمد على رزق وعدد آخر كبير من الفنانين، وتأليف وليد يوسف، وإنتاج عماد زيادة، وإخراج خالد جلال.