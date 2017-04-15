حقيقة امتلاك مذيعة”ام بي سي”لجين عمران ثروة تبلغ 7 ملايين دولار

الاصلاح نيوزـ

أوضحت مذيعة”ام بي سي”، السعودية لجين عمران، حقيقة مقطع فيديو انتشر منذ أيام وهي تقول في لقاء معها إن لديها سبعة ملايين متابع على مواقع التواصل، وقد تم تداول الفيديو على أن لجين تمتلك 7 ملايين دولار.

وقالت لجين ان المذيع اجنبي وبالتالي ليس لديه فضول ليسألها عن ثروتها بل سألها عن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقالت 7 ملايين، ولم تقل دولار او يورو، ما جعل البعض يستغل المقطع ويحول 7 ملايين متابع الى 7 ملايين دولار.

وقالت لجين في ردها على من تداول المقطع، ممازحة، ان راتبها فلكي لذلك تمتلك هذه الثروة.