أصالة: ندمت على ما فعلته في”اراب ايدول”وبكيت في الكواليس لهذا السبب

الاصلاح نيوزـ

عبرت الفنانة السورية أصالة عن ندمها الشديد على ما فعلته في حلقة برنامج”اراب ايدول”، التي كانت ضيفة عليها، وظهرت خلالها في غاية التوتر.

أصالة قالت: “أخطأتُ لأنّني قمتُ بأمور تتعارض مع مبادئي وشخصيتي، فكنتُ متوتّرة، ناهيك عن أنّني ارتديتُ ثلاثة فساتين وغيّرت ثلاث مرّات إطلالاتي وندمتُ على ذلك، وشعرتُ أنّني لم أكن مرتاحة، فكان الأجدر بي أن أطلب من إدارة المحطّة أن أقدّم مرّة واحدة ما لديّ من أغنيات وأخرج من دون تبديل، وكان عليهم أن يقرروا، فإما الموافقة أو الرفض”.

وأضافت، في حوارها بمجلة “لها”: “كنتُ متضايقة من نفسي ومن تصرّفاتي، ووجود أولادي معي زاد من توتّري. لو كنتُ وحدي، لاختلف الوضع، فقد اعتدتُ على وجود أشخاص جبناء بلا أدب، يختبئون وراء الرسائل ويوجهون الشتائم. مع العلم أنّني لم أخطئ في حق أحد، ولم أصف أحداً بالمجرم أو أشتمه أو أسئ إليه. حتى لو كانت وجهات نظرنا مختلفة تماماً، أتمنى أن يبقوا أصدقائي بعيداً عن الخلافات… في العودة إلى ذلك اليوم، فلم يكن يومي”.

وكشفت أنها كانت تبكي في الكواليس بين الأغنية والأغنية، حيث قالت: “كنتُ متعبة لدرجة أنّني بكيتُ بين الأغنية والأغنية، لأنّني لم أتخيّل أن يكون هذا الإنسان الذي أدعمه دائماً وأتعاطف معه بهذه القسوة، ولكنّني أتذكّر مشاهد القتل والدمار وأقول إنّ هناك أشخاصاً بلا قلب… عندما أغنّي أكون في قمّة مشاعري، وأي كلمة صعبة قادرة على تدميري وإزعاجي، فمشاعري تكون مرهفة، لأنّني عندما أغنّي أتخيّل دنيا أخرى، وكما قلتُ لك لا أتفوّه بأي عبارة سلبية في أغنياتي”.

وكانت أصالة قد كشفت أنها تلقت الكثير من الرسائل قبل صعودها على مسرح Arab Idol، التي تحتوي على تهديدات بالقتل، وهو ما جعلها تشعر بتوتر شديد خاصة أن أولادها كانوا معها.