كمّ دفع سعد المجرد ثمناً لحريته بإطلاق سراحه مؤقتاً؟

الاصلاح نيوزـ

في الوقت الذي كان ينتظر النجم المغربي سعد المجرد مجموعة كبيره من جمهوره خارج سجن فلوري بباريس، الذي كان مُحتجز بداخله، لجأت الشرطة الفرنسية لحيلة مكنتها من تفريق هذا الجمع، حيث أعلنت أن المعلم خرج من السجن سراً لعدم رغبته في لقاء محبيه بهذه الحالة.

النجم المغربي الذي قضى 6 شهور في الحبس على ذمة التحقيق في قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية لم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن دفع ضمان مالي قدرته المحكمة بـ100 ألف يورو، حيث تم إطلاق سراحه بشكل مؤقت على أن يخضع للإقامة الجبرية في باريس، وذلك داخل شقة استأجرها والداه منذ أسابيع في منطقة الدائرة الخامسة الراقية.

تحركات المجرد مرصودة أيضاً ويتم مراقبتها من قبل الشرطة الفرنسية، وذلك من خلال سواء إلكتروني تم وضعه في معصم يد المطرب الشاب، وقد كشفت مصارد قريبة من سعد نيته في نشر مقطع فيديو يشكر من خلال الفانز على دعمهم له في قضيته طوال الـ6 شهور الماضية، وهو داخل محبسه.