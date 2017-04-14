ملتقى نشامى اهل العزم يستنكر تهديدات عصابة داعش

الاصلاح نيوز-

استنكر ملتقى نشامى اهل العزم ما قامت به هذه عصابة داعش الضاله والمضله من تهديد ووعيد لاردن الغالي وابناءه الشجعان، مؤكدا وقوف كافة ابناء الاردن والتفافهم حول القياده الهاشميه واجهزتنا الامنيه والقوات المسلحه الباسله.

واكد الملتقى في بيان حصلت “الاصلاح نيوز” على نسخة منه استنكاره لكل ما تقوم عصابه داعش الارهابيه من جرائم همجيه ضد الدين والانسانيه والمتمثله بالفعل والتخريب وارهاب الناس وتشريد العائلات والاطفال والشيوخ ما من شأنه تشويه صوره الاسلام السمحه.

وشدد الملتقى في بيانه على الدعم المطلق كما فعل الاباء والاجداد للجهود الذي بذلها الملك المفدى فى ترسيخ قواعد الدولة المدنية التي اساسها الايمان بالله وحده وبمبادئ الاسلام وركائزها المؤسسة والقانون ، مؤكدا اصطفافه بكافة مواقعه الرسمية والشعبية خلف الراية الهاشمية.

تاليا نص البيان كاملا:-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن نشامى ملتقى نشامى اهل العزم

يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ، واعلموا ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم الانفال (٢٤-٢٥ )

يستنكر اعضاء ملتقى اهل العزم كل ما تقوم به عصابه داعش الارهابيه من جرائم همجيه ضد الدين والانسانيه والمتمثله بالفعل والتخريب وارهاب الناس وتشريد العائلات والاطفال والشيوخ ما من شأنه تشويه صوره الاسلام السمحه.

اننا واذ نستنكر ما قامت به هذه العصابه الضاله والمضله من تهديد ووعيد لاردننا الغالي وابناءه الشجعان لنؤكد وقوفنا والتفافنا حول القياده الهاشميه واجهزتنا الامنيه وقواتنا المسلحه الباسله لنذود بأرواحنا عن هذا الحمى الطاهر الغالي ونحارب قوى الشر والظلام وفئران الدهاليز العفنه وخوارج العصر والاسلام الذين ما فتئوا ان ينفذ مخططاتهم الهدامة والبائسة اليأئسة وافكارهم المتطرفة المطلمة معلنيين حربا ضروس على النسل والحرث مخالفين تعاليم ديننا الحنيف وباقي الشرائع السماويه التي اجمعت كلها على قدسيه الروح البشريه وحرمتها، مؤكدين على دعمنا المطلق كما فعل الاباء والاجداد للجهود الذي بذلها مليكنا المفدى فى ترسيخ قواعد الدولة المدنية التي اساسها الايمان بالله وحده وبمبادئ الاسلام وركائزها المؤسسة والقانون كما واننا نصطف بكافة مواقعنا الرسمية والشعبية خلف الراية الهاشمية لنرى العالم اجمع قيمنا الأردنية الساميه وقوميتنا العربية النبيله ووحدتنا الوطنية الراسخه لوقف هذا الفكر الضلالي وهذا الزحف الفوضوي الجبان معاهدين الله ومن ثم جلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم المفدى والاسره الأردنية الواحدة على ان نبقى الجند الاوفياء المخلصين للعرش الهاشمي وللحمى الاردني الطهور ولامتنا العربية والإسلامية ناذرين انفسنا لقضايا الامه ناظرين الى مستقبل امن مشرق يقوده ابناء هاشم الاحرار

حفظ الله الاردن وقيادته وشعبه ووطنا وادام الله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم واعز ملكه وولي عهدنا المحبوب سمو الامير حسين المفدى

ملتقى ملتقى نشامى اهل العزم / عنهم عياش كريشان