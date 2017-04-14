إيقاف روبي عن التمثيل بسبب اعتدائها على عاملة ملابس شائعة

الاصلاح نيوزـ

بعد وقوع خلاف حاد بين الفنانة المصرية روبي وعاملة الملابس المسئولة عنها أثناء تصوير مسلسل “رمضان كريم”، والذي وصل إلى التشابك بالأيدي، ترددت أنباء عن اتخاذ نقابة المهن التمثيلية قرار بمنع الفنانة من التمثيل لحين التحقيق معها في الواقعة.

الفنان إيهاب فهمي، وكيل مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، نفى صحة هذه الأنباء تماما، مؤكدا أن العاملة لم تتقدم أصلاً بشكوى ضد روبي حتى يتم التحقيق وأن كل ما يتردد عن وجود قرار في النقابة ضدها شائعات.

وكانت روبي قد تشاجرت مع عاملة الملابس المسئولة عنها أثناء تصوير مسلسل “رمضان كريم”، حيث تأخرت العاملة على روبي أكثر من مرة مما تسبب في تعطيل الأخيرة، وجعلها تسبها عندما جاءت متأخرة، ولكن عاملة الملابس ردت عليها ووصل الأمر إلى تشابكهم بالأيدي وسط الحضور.