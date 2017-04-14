لا اغلاق لمكاتب العمل حتى الانتهاء من اخر معاملة تصويب اوضاع

الاصلاح نيوز-

اوعز وزير العمل علي الغزاوي اليوم الجمعة الى كافة الموظفين العاملين في مديريات العمل المنتشرة في الميدان الى البقاء على رأس عملهم واستقبال معاملات تصويب الاوضاع من المراجعين حتى انتهاء اخر معامله نظرا للإزدحام الشديد الذي تشهده مديريات العمل.

جاء هذا خلال زيارة اجراها الغزاوي لعدد من مديريات العمل يرافقه فيها امين عام وزارة العمل وعدد من كبار موظفي الوزارة للإطلاع على سير عملية توفيق الاوضاع وجودة الخدمة المقدمة للمراجعين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الجمعة أن مديريات العمل في مختلف مناطق المملكة تشهد اقبالا كبيرا من قبل العمالة الوافدة لتصويب اوضاعهم, مشيرا الى أن معدل انجاز المعاملات بلغ نحو 5500 معامله تصويب اوضاع عمالة مخالفة يتم استقبالها يوميا, وتتراوح اعداد المراجعين ما بين (3-4) الاف مراجع يوميا.

وكانت الوزارة قررت أن يكون اليوم الجمعة يوم دوام رسمي اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء، وكذلك الحال في يوم السبت, لإتاحة الفرصة أمام العمال الوافدين لتصويب وتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة لتصويب الأوضاع والتي تنتهي مع نهاية دوام يوم السبت الموافق 15 نيسان.

وجددت الوزارة تأكيدها على أنها اتفقت مع وزارة الداخلية على عدم تمديد المهلة الزمنية الخاصة بتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، والبدء بحملات تفتيشية مكثفة على كافة المنشأت والمؤسسات والشركات التي تعمل على تشغيل العمالة الوافدة للتحقق من قانونية تصاريح العمل، وستشمل الحملات الاماكن التي يتواجد بها العمال على الطرقات والميادين والمحال التجارية.