الزبن يدلي بإفادته كمشتك أمام المدعي العام

الاصلاح نيوز-

أدلى الفريق اول المتقاعد مشعل محمد الزبن أمس الخميس بإفادته كمشتك أمام مدعي عام عمان في الشكوى التي تقدم بها ضد أشخاص ومواقع إلكترونية اثر نشر وترويج اخبار كاذبة ومفبركة أساءت لسمعته، وفق ما أبلغ مصدر مطلع.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الشكوى، وفق قانون الجرائم الإلكترونية، وفق نفس المصدر .

وحضر رئيس الأركان السابق إلى قصر العدل أمس بعد أن قطع زيارته للولايات المتحدة الأميركية لمتابعة الدعاوى التي سجلت امس بحق عدد من المواقع الالكترونية وأشخاص بتهم الذم والقدح لنشرهم اساءات له عبر مواقعهم وصفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك». واستمع المدعي العام الى اقوال الزبن كمشتك في القضية التي رفعها بحق من قال إنهم «نشروا شائعات وإساءات بحقه»، وفق وكيل الزبن المحامي عبد الفهيم الجبور.

وقال المحامي الجبور أن المدعي العام بدأ النظر في شكاوى رفعت بحق عدد من وسائل إعلام نشرت شائعات وإساءات عن موكله، وأخرى بحق اشخاص تداولوا هذه الشائعات وقاموا بإساءات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مصدر رسمي مسؤول نفى الأحد الماضي، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بحق الزبن.

وقال المصدر في حينها ، أن الزبن موجود خارج المملكة ولم يصدر أي قرار بمنعه من السفر والحجز على أمواله كما تم تداوله عبر تلك المواقع.

وكان مدعي عام عمان استمع الاربعاء لشهادة نجل الزبن كونه موقعا الوكالة للمحامي وكيلا عن والده والتي سجلت الدعاوى بموجبها.

ووفق المصدر فان الشكاوى التي سجلت ضد اشخاص تضم عسكريين متقاعدين ونواب سابقين وموظفين وناشري مواقع الكترونية اخبارية.

الراي