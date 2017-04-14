إطلاق مرحلة تأهيل مشروع توليد الكهرباء من النفايات

الاصلاح نيوز-

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف عن إطلاق مرحلة التأهيل لمشروع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات الصلبة في مكب (الاكيدر) باستطاعة 30 ميجاواط وبكلفة تقديرية 150 مليون دولار.

ويستخدم المشروع تقنية الحرق المباشر للنفايات وينفذ بالتعاون مع وزارات (الشؤون البلدية والبيئة والمالية).

ووفق الوزير سيف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، سيتم تأهيل الشركات المهتمة بتنفيذ المشروع بناء على الخبرات الفنية المشابهة والملاءة المالية لهذه الشركات، مشيرا الى ان تقنية المعالجة الحرارية عن طريق الحرق المباشر للنفايات لتوليد الكهرباء تعد الاكثر نضوجا وتطبيقا بشكل تجاري بين التقنيات المتوفرة.

وقال ان هذه التقنية تستخدم في حوالي 90 بالمائة من محطات توليد الكهرباء من النفايات عالميا كما انها التقنية الانسب للتعامل مع النفايات غير المعالجة لغايات توليد الكهرباء.

وأضاف ان المشروع يأتي في اطار سياسة الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، حيث سيكون للمشروع جدوى وفوائد اقتصادية من توليد الطاقة الكهربائية عبر الحرق المباشر للنفايات فضلا عن أهميته البيئية.

وأوضح ان تنفيذ تقنية الحرق المباشر للنفايات الصلبة سيتم في محارق خاصة على درجات حرارة مرتفعة لضمان عدم انبعاث الملوثات الغازية السامة الى الهواء الخارجي.

بترا