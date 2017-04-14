الحكومة تتجاهل اسئلة النواب

الاصلاح نيوز-

تتجاهل حكومة هاني الملقي الإجابة على نصف اسئلة اعضاء مجلس النواب، حيث لم تجب الحكومة على 50% من اسئلتهم، منذ بداية الدورة العادية الأولى بتاريخ 7 تشرين الثاني 2016، لغاية 4 نيسان 2017، بحسب مركز راصد.

وبلغ عدد اسئلة النواب 749 سؤالا، اجابت الحكومة على 374 منها، وتجاهلت بقية الاسئلة، ما يشكل التحدي الأولى لدى المجلس، فيما لم تتجاوز الاسئلة التي ادرجت على جدول الاعمال 25%، ما يشكل التحدي الثاني، وفق ما يراه مراقبون.وتجاهلت الحكومة 55% من المذكرات النيابية، المقدمة من الكتل النيابية، واللجان الدائمة، ومجموعة من النواب، والمقدمة من النواب بشكل فردي، التي بلغ عددها 90 مذكرة.وطغت الجلسات التشريعية للمجلس على الجلسات الرقابية، فبلغت نسبة الجلسات التشريعية 42%، ولم تتجاوز الجلسات الرقابية 10%.وتنتهي الدورة العادية الاولى لمجلس النواب بتاريخ 7 ايار .