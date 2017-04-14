انخفاض على درجات الحرارة وزخات خفيفة من المطر

الاصلاح نيوز-

يطرأ نهار اليوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً مع سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وفي المساء والليل تكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية تكون الأجواء يوم غد السبت غائمة جزئياً خاصة في شمال المملكة مع سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة خلال ساعات الصباح، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الاحد المقبل وتكون الاجواء ربيعية معتدلة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

اما يوم الاثنين فيطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقاء الاجواء ربيعية معتدلة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتوقعت دائرة الارصاد الجوية بان تكون درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام المقبلة من 10 الى 22 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 11 الى 21 وفي المناطق الوسطى من 11 الى 21 وفي المناطق الجنوبية من 11 الى 19 وفي مدينة العقبة من 20 الى 28 درجة مئوية .