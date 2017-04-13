تحويلات وإغلاقات مرورية على تقاطع الدوريات الخارجية في صويلح

الاصلاح نيوز-

أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إجراء تحويلات وإغلاقات في السير اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف هذه الليلة وحتى الساعة الثانية من ظهر يوم غد الجمعة.

يأتي ذلك وفق مدير الإدارة المشتركة في الأمانة، المهندس محمد الفاعوري، استكمالاً لأعمال مشروع جسر الدوريات الخارجية ومشروع الباص سريع التردد القيام بأعمال الإنارة والتعبيد على حرم تقاطع الدوريات الخارجية.

وبين الفاعوري أنه سيتم إغلاق اللوب للقادم من إشارات مسجد الجامعه الأردنية باتجاه الجبيهة عبر إشارة الدوريات الخارجية وإغلاق اللوب القادم من إشارات الجبيهة باتجاة إشارات مسجد الجامعة عبر إشارة الدوريات الخارجية ويكون البديل للقادم من إشارات مسجد الجامعة باتجاه الجبيهة سلوك شارع البلدية “مديرية منطقة الجبيهة”، أو الانعطاف يمينا ما قبل إشارة الدوريات باتجاه الجبيهة.

ويكون البديل للقادم من إشارات الجبيهة إلى إشارات مسجد الجامعة عبر إشارة الدوريات الخارجية الاستمرار بالمسير إلى إشارات معروف والالتفاف والعودة إلى إشارات مسجد الجامعة.

وتهيب الأمانة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر والالتزام بالشواخص المرورية في الموقع والسرعات المقررة.