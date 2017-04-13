تمرين أردني سعودي مشترك

الاصلاح نيوز-

تنفذ القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة السعودية ممثلة بعدد من المجموعات والفصائل المسندة من عناصر الاسناد، عدداً من التمارين المشتركة على مختلف المستويات ضمن خطة تدريبية مشتركة من خلال تمرين عبدالله/5، واعتباراً من مطلع الأسبوع القادم، وتستمر عدة أسابيع.

وتأتي التمارين بهدف تبادل الخبرة والمعرفة والتنسيق المشترك في عدد من المهام والواجبات التي تخدم مصلحة الجيشين الشقيقين والمتمثلة بمكافحة الإرهاب ورفع كفاءة التنسيق والجاهزية القتالية لدى المجموعات المشاركة في هذه التمارين وتطوير قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة لأية تهديدات محتملة.