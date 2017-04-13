الأسد: لا نمتلك أسلحة كيماوية وهجوم خان شيخون “مفبرك”

الاصلاح نيوز-

قال الرئيس السوري بشار الاسد إن “الهجوم الكيميائي” على مدينة خان شيخون في شمال غرب البلاد، “مفبرك” تماماً بهدف استخدامه كـ”ذريعة” لتبرير الضربة الاميركية على قاعدة جوية للجيش.

وأضاف الاسد في مقابلة حصرية لوكالة فرانس برس في دمشق هي الأولى بعد الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والضربة الاميركية “بالنسبة لنا الأمر مفبرك مئة في المئة (…) انطباعنا هو ان الغرب والولايات المتحدة بشكل رئيسي متواطؤون مع الارهابيين وقاموا بفبركة كل هذه القصة كي يكون لديهم ذريعة لشن الهجوم” على قاعدة الشعيرات الجوية.

وأكد الأسد عدم امتلاك سورية أي أسلحة كيميائية منذ تدمير ترسانتها في العام 2013 بعدما اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية دمشق بشن هجوم كيميائي في منطقة الغوطة الشرقية.

وقال: “لا نمتلك أي أسلحة كيميائية (…) في العام 2013 تخلينا عن كل ترسانتنا (…) وحتى لو كان لدينا مثل تلك الاسلحة، فما كنا لنستخدمها”.

وأوضح الرئيس السوري انه يمكنه السماح باجراء تحقيق دولي حول “الهجوم الكيميائي” على مدينة خان شيخون شرط ان يكون “غير منحاز”، لتجنب تسييسه من قبل خصومه.

وقال “بحثنا مع الروس.. في الايام القليلة الماضية بعد الضربة (الاميركية) أننا سنعمل معهم لإجراء تحقيق دولي. لكن ينبغي لهذا التحقيق أن يكون نزيهاً”، مضيفاً ” يمكننا أن نسمح بأي تحقيق فقط عندما يكون غير منحاز، وعندما نتأكد أن دولاً محايدة ستشارك في هذا التحقيق كي نضمن أنها لن تستخدمه لأغراض سياسية”.

وأكد الاسد أن القوة النارية للجيش السوري لم تتأثر بالضربة التي نفذتها واشنطن الاسبوع الماضي على قاعدة الشعيرات الجوية في محافظة حمص في وسط البلاد.

وقال “منذ الضربة، لم نتوقف عن مهاجمة الإرهابيين في سائر أنحاء سورية” مؤكداً أن “قوتنا النارية وقدرتنا على مهاجمة الإرهابيين لم تتأثر بهذه الضربة”.

واعتبر الرئيس السوري أن الولايات المتحدة “ليست جادة” في التوصل الى حل سياسي ينهي النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ اكثر من ست سنوات.

وقال “الولايات المتحدة ليست جادة في التوصل إلى أي حل سياسي”، مضيفاً “يريدون استخدام العملية كمظلة للإرهابيين”.