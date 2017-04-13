القبض على عصابة من أميركا الجنوبية أثناء مغادرة الأردن

الاصلاح نيوز-

ألقت كوادر إدارة البحث الجنائي وبتنيسق بين شعبة العاصمة والعقبة القبض على خمسة أشخاص يحملون جنسية إحدى دول أميركا الجنوبية أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بعد قيامهم بسرقة مبلغ 30 ألف دينار بأسلوب التتبع لأحد الأشخاص بعد خروجه من أحد محلات الصرافة وسرقة المبلغ من مركبتة بعد مغافلته.

وحول التفاصيل، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام “أنه وبتاريخ 10/4/2017م وبناء على الشكوى المقدمة من أحد الأشخاص مفادها تعرضه للسرقة بعد قيامه بسحب 30 ألف دينار من أحد محال الصرافة في العاصمة بعد أن قام بوضع المبلغ في مركبته، وأنه عند محاولته تشغيل المركبة تبين له بأن أحد إطارات المركبة مفرغ من الهواء، وأثناء قيامه بإصلاحه قام أحد الأشخاص بالتحدث معه بلغة أجنبية وبعد مغادرة ذلك الشخص وتفقده للمبلغ الذي قام بوضعه في مركبته لم يجده”.

وأضافت “أنه ومنذ اللحظة الأولى لتلقى الشكوى تم تشكيل فريق تحقيقي في الحادثة من شعبة بحث جنائي العاصمة حيث عملوا على جمع المعلومات وتتبعها بكافة الطرق الفنية والبحث عن شخص يحمل الصفات التي أوردها المشتكي في إفادته ليقع الاشتباه بعد كل ذلك على عدد من الأشخاص ممن يحملون جنسية إحدى دول أميركا الجنوبية ممن دخلوا المملكة قبل فترة وجيزة وتم التعميم على مواصفاتهم وتتبعهم لتحديد مكانهم وإلقاء القبض عليهم”.

وتابعت إدارة العلاقات العامة والإعلام “أنه نتيجه للتحقيقات وتتبع الأشخاص المشتبه بهم تمكن الفريق التحقيقي من الوصول لمعلومات تشير إلى نية الأشخاص المشتبه بهم مغادرة البلاد وأنهم توجهوا إلى محافظة العقبة لتلك الغاية حيث تم التنسيق مع قسم البحث الجنائي هناك وإعطائهم كافة التفاصيل ومواصفات الأشخاص لتتمكن كوادر البحث الجنائي هناك من إلقاء القبض على المشتبه بهم وهم رجل وفتاتين يحملون جنسية جنوب أميركية وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالتخطيط وارتكاب السرقة برفقة شخصين آخرين من نفس الجنسية، وألقي القبض عليهما بعد ذلك، وبتفتيش المقبوض عليهم ضبط بحوزتهم على مبلغ (42) ألف دولار و(6) آلاف يورو ومبالغ أخرى متفرقة وما زال التحقيق جارياً”.