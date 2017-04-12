التربية: كتب التوجيهي الجديدة قيد الإنجاز ولم تطبع بعد

الاصلاح نيوز-

اكدت وزارة التربية والتعليم، ان الكتب المدرسية المعتمدة لطلبة التوجيهي قيد الانجاز ولم يتم اجازتها للطباعة النهائية.

وقالت الوزارة انها الجهة الوحيدة وصاحبة الحق في اجازة وطباعة ونشر الكتب المدرسية، ولن تتحمل المسؤولية عما ينشر بخلاف ذلك من طبعات او دوسيهات، مبينة انها ستقوم بتوزيع الكتب المعتمدة، حال الانتهاء من إعدادها وطباعتها، على الطلبة من خلال مديريات التربية والتعليم والمدارس.

ولفتت إلى قيام البعض بنشر ما يعتقد انها نسخ من الكتب الجديدة المعتمدة للصف الثاني عشر على الانترنت بالرغم من ان ما يتم تداوله هي مسودات غير دقيقة.

واكدت الوزارة انها ستقوم قانونيا بملاحقة من يقوم بتوزيع هذه المسودات أو بيعها للطلبة.-(بترا)