الأردنيون يتربعون على عرش استثمارات العرب بعقارات دبي

الاصلاح نيوز-

حافظ المستثمرون الأردنيون على مرتبة الصدارة، بين المستثمرين من الجنسيات العربية في عقارات إمارة دبي خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من 2017.

وأظهرت احصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الأربعاء، إبرام المستثمرين الأردنيين 433 صفقة شراء عقارية متنوعة بقيمة 911 مليون درهم تعادل نحو 248 مليون دولار خلال فترة الربع الأول من العام الحالي.

وتأتي في القائمة التي تضم 16 جنسية عربية، صفقات الشراء بنفس الفترة، لكل من المصريين بالمرتبة الثانية وبقيمة 236 مليون دولار، واللبنانيين ثالثا بقيمة 158 مليون دولار.

وبلغ إجمالي صفقات العقار لمستثمرين من 16 جنسية عربية، نحو 4 مليارات درهم، تعادل نحو 08ر1 مليار دولار، بالربع الأول 2017 بنسبة نمو بلغت 33 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016.

وقال مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن إن السوق العقاري في الإمارة حقق تصرفات عقارية متنوعة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنحو 77 مليار درهم، تعادل نحو 9ر20 مليار دولار.(بترا)