اعلان الطوارىء بالعقبة وعاصفة غبار تجتاح “الصحراوي”

الاصلاح نيوز-

أعلنت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وكافة الجهات البحرية عصر اليوم الأربعاء، حالة الطوارىء لمواجهة الظروف الجوية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وحذرت سلطة العقبة من خطر تشكل السيول.

هذا وقد اجتاحت الطريق الصحرواي عاصفة من الغبار الكثيف حجبت الرؤية الأفقية، حيث عملت الدوريات الخارجية في الجنوب على توقيف عشرات السيارات حفاظاً على سلامة السائقين والمواطنين.

وتشهد في الأثناء مناطق الحسا وجرف الدراويش بالطفيلة الواقعتين على الطريق الصحراوي هبوبا شديدا للرياح تسببت بإثارة الغبار على الطريق، ما قلل من مدى الرؤية الأفقية أمام حركة المرور وسقوط سبعة أعمدة ناقلة للتيار الكهربائي ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق في الحسا، كما تكسرت أشجار قريبة من منازل مواطنين .

وحذرت مصادر في شرطة الطفيلة من تدني الرؤية أمام السائقين الذين يسلكون الطريق الصحراوي بسبب كثافة الغبار التي أثارتها الرياح شديدة الهبوب، مع ما رافق ذلك من تساقط للأمطار .

وأشار سائقو شاحنات ومركبات على الطريق الصحراوي إلى انعدام الرؤية الأفقية بشكل تقلص إلى أقل من 10 أمتار، ما دفع بهم إلى إشعال مصابيح مركباتهم والسير ببطء وبحذر شديد، فيما أضطر آخرون إلى التوقف بعيدا عن جوانب الطرق خوفا من حالات اصطدام محتملة .

إلى ذلك أكدت مصادر في الدفاع المدني أن شاحنة تحمل حاوية بضائع انحرفت عن مسارها وعادت للتوقف في وسط الطريق الصحراوي في بلدة الحسا، وتسببت بإرباك مروري على الطريق .