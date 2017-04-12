2285 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 2285 طنا، منها 1859 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، منها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو 100-350 فلسا، البطاطا 250 – 500 فلس، البندورة 150 – 450 فلسا، الجزر 300 -400 فلس، الخيار 100- 300 فلس، الزهرة 100-900 فلس، فاصولياء 300 – 1 دينار، الكوسا بين 150- 600 فلس، برتقال شموطي 500-1 دينار، الليمون 500 -800 فلس، موز بلدي 250 – 700 فلس.

‘بترا’