الفقيه: سنتابع العمل على مختلف محاور استراتيجيتنا المرورية

الاصلاح نيوز-

ترأس مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه اليوم اجتماعا امنيا مروريا بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومدراء كافة الادارات المرورية.

وقال اللواء الركن الفقيه ان جلالة القائد الاعلى الملك عبد الله الثاني قد دق ناقوس الخطر المتمثل بالاستهتار بقواعد السير الذي يمارسه السائقون على الطرقات ويتسبب سنويا بحصد ارواح مئات المواطنين , وانطلاقا من واجبنا باعتبارنا احد اهم المؤسسات المعنية بالشأن المروري فلا بد لنا من الوقوف ومراجعة كافة استراتيجياتنا المرورية واتخاذ كل ما من شانه ترجمة توجيهات جلالة القائد الاعلى من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات التي تساهم في الحد من تلك الحوادث و المخالفات القاتلة التي يرتكبها البعض على الطرقات.

واضاف الفقيه اننا سنتابع العمل على مختلف محاور استراتيجيتنا المرورية والتي تبدأ بالمحور التوعوي الهادف لنشر الثقافة المرورية بين المواطنين والسعي لاستقطابهم ليكونوا هم المساند الاول لرجل الامن العام والمساهمين الرئيسين في القضاء على فوضى المخالفات التي تشهدها طرقاتنا , مبيناً أن تحقيق ذلك يتطلب الوصول الى المواطنين اينما كانوا وعبر مختلف الوسائل والاساليب المتاحة وبالتعاون مع مختلف وسال الاعلام التي تعتبر شريكا رئيساً لنا في مختلف المجالات.

وتابع ان الشق الرقابي وهو المحور الثاني في عملنا المروري سيتم اعادة النظر به وتغيير اساليبه وتقنياته التقليدية بدءاً بالانتقال لأساليب اكثر فعالية لرصد وضبط كل المخالفات المتحركة والخطرة على الطرق الخارجية والداخلية والتي تعتبر المسبب الرئيسي للحوادث القاتلة كمخالفات تغير المسرب بشكل مفاجئ وتجاوز السرعة المقررة وعدم اعطاء الاولويات وتجاوز الاشارات الضوئية حمراء , والعمل مقابل الاجر ( نقل الطلاب ) ، والقيادة بتهور وغيرها من المخالفات الخطرة والتي باتت تحصد أرواح الأبرياء من أبناء الوطن , مؤكدا ان النجاح في ذلك سيكون له اثر ايجابي مباشر ينعكس في الحد من تلك الحوادث واثاراها السلبية , وسيتم تطبق ذلك على الجميع من خلال حملات تشترك بها كافة الوحدات الميدانية دون التغاضي عن أيٍ من تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبيها.

واكد الفقيه اننا لسنا لوحدنا من يشارك ويتحمل المسؤوليات المرورية وانما نعمل سويا مع العديد من الشركاء الرئيسين من وزارات وبلديات ومؤسسات رسمية اخرى ، موجهاً الى زيادة التواصل مع كافة الشركاء ، وعقد اللقاءات المتواترة معهم للوقوف على ابرز السلبيات والمعيقات ، والعمل على معالجتها كل ضمن نطاق واجباته وايجاد الحلول الناجعة للمشكلات المرورية المزمنة التي فاقم السكوت عنها المشكلة وبات ايجاد الحلول لها اصعب واكثر تعقيدا.

واشار الى ان اقرار تشريعات مرورية عصرية تواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها طرقاتنا وتضع العقوبات الرادعة لمرتكبي المخالفات المرورية الخطرة بات ضرورياً وسيساهم ويساعد بشكل حتمي في الحد من تلك السلوكيات وسيكون له الاثر المباشر في وضع حد لمرتكبيها.

وطالب اللواء الركن الفقيه كافة الاخوة المواطنين من سائقين او مستخدمين للطريق بان يضعوا كلمات جلالة الملك نصب اعينهم لنساهم جميعا في وقف نزيف الدماء الذي يسيل على شوارعنا ، ولنحقق رؤى جلالته بأن نكون جميعاً يداً واحدةً للتصدي لاستهتار البعض بقواعد السير والذي يخطف منا الأعزاء من أطفالنا وشبابنا.

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