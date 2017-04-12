الأشغال الشاقة 15 عاما لـ 3 إرهابيين خططوا لتفجير طائرة امريكية في مطار ماركا

الاصلاح نيوز–

قضت محكمة امن الدولة اليوم الاربعاء الحكم على 3 اردنيين بالاشغال الشاقة 15 عاما حاولوا ضرب طائرة امريكية في مطار ماركا من خلال اطلاق قذيفة ار بي جي قبل ان تغيير الهدف الى اطلاق النار على باص عسكري وقتل سواح اجانب وتفجير نقطة امنية بسيارة مفخخة في وسط البلد.

قضت المحكمة على المتهمين الثلاثة وهم من المنتمين لخلية ارهاببة تابعة لتنظيم القاعدة الارهابي في اليمن بجناية المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية وتدبير اموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي.

وكانت دائرة المخابرات العامة احبطت في تموز الماضي مخططهم بتنفيذ عمليات إرهابية لضرب طائرة أمريكية في مطار ماركا بإطلاق قذيفة ار بي جي، قبل أن تغير الهداف الى إطلاق النار على باص عسكري وقتل سواح أجانب وتفجير نقطة امنية بسيارة مفخخة في وسط البلد.

ووفق ما ثبت للمحكمة وما قدم لها من بينات توصلت الى انه وخلال عام 2012 كان المتهم الرئيسي موجود في اليمن وملتحق بتنظيم القاعدة هناك كونه احد افراد هذا التنظيم ،وقد تم القاء القبض عليه في اليمن من قبل الاجهزة الامنية هناك وتم ايداعه في احد مراكز الاصلاح هناك لمدة عامين وخلال وجوده في المركز تعرف على شخصين يمنيين وهما من اعضاء تنظيم القاعده ،وبعد ان عاد المتهم الى الاردن اخذ بالتواصل معهما حيث عرفه احد الاشخاص على شخص اخر من اعضاء تنظيم القاعدة في اليمن .

وافادت الوقائع الى انه وفي عام 2015 واثناء تواصل المتهم عبر تطبيق تلغرام مع احد اعضاء التنظيم فقد ابلغهم بمشاهدته لطائرة أمريكية في مطار ماركا وانه لا يزال يشاهدها حيث اتفق مع عضو التنظيم في اليمن على استهداف تلك الطائرة بقذيفة ار بي جي سيتم ارسالها له من سوريا حيث طلب منه الانتظار الا ان الاتصال بين المتهم وعضو التنظيم انقطع .

اخذ المتهم بمعاينة اوقات تواجد الباص الذي ينقل العسكريين وابلاغ اعضاء التنظيم الذين طلبوا منه الاطلاع على دورة متخصصة في الاغتيالات واخرى بتصنيع المتفجرات واخبروه بانهما سيرسلان اليه خبير متفجرات من اليمن من اجل تفخيخ سيارة وارسلا له مبلغ ستة الاف دولار مع شخص قادم من اليمن وسلمها له من اجل شراء السلاح وسداد قسط ثمن سيارته ليستخدمها المتهم بتنفيذ تلك العمليات بعد ان يقوم بتفخيخ تلك السيارة لتفجيرها في النقطة الامنية في مجمع رغدان.