ميسي يتلقى صفعة قوية من “خليفته”

الاصلاح نيوز-

الصفعة القوية التي تلقاها برشلونة الإسباني في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، كانت على يد الخليفة المحتمل لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو مواطنه باولو ديبالا أبرز لاعبي يوفنتوس الإيطالي.

وسجل ديبالا هدفين رائعين في فوز كبير ليوفنتوس 3-صفر على ضيفه برشلونة، الذي ظهر بشكل باهت، وبات مضطرا للانتفاضة مجددا في لقاء الإياب بعدما عوض تأخره في الدور السابق 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في فرنسا إلى فوز تاريخي 6-1 في كامب نو.

ووضع ديبالا أصحاب الضيافة في المقدمة بعد سبع دقائق ثم أضاف هدفا آخر قبل مرور نصف ساعة من عمر اللقاء، بينما سجل المدافع جيورجيو كيليني الهدف الثالث من ضربة رأس في وقت مبكر بالشوط الثاني.

والأرجنتيني ديبالا، الملقب بالجوهرة والذي ينظر إليه كخليفة مستقبلي لميسي، يبلغ من العمر 24 عاما، انضم إلى يوفنتوس قادما من باليرمو لقاء 32 مليون يورو.

وعقب فوز يوفينتوس على بورتو البرتغالي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الإياب، لم يخف ديبالا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، حلمه بمواجهة مواطنه ليونيل ميسي في الدور القادم.

وقال ديبالا بعد المباراة لقناة “بريميوم سبورتس”: “من أريد؟ برشلونة”، في إشارة لرغبته بمواجهة العملاق الإسباني في دور ربع النهائي. وأضاف “أنا سعيد جدا بالانتصار والتأهل للمرحلة القادمة، لكن جميع المباريات الآن صعبة”.-(سكاي نيوز)