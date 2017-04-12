أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الاصلاح نيوز-

قدم الرئيس الإيراني السابق المحافظ محمود احمدي نجاد، اليوم الأربعاء، طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل، في خطوة مفاجئة.

وكان احمدي نجاد أعلن السنة الماضية انه لن يترشح للانتخابات بعدما نصحه المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي بذلك قائلا انه سيدعم نائبه السابق حميد بقائي الذي سجل ترشيحه ايضا الأربعاء.

واعتبر المرشد الاعلى انذاك انه يجب تجنب “استقطاب مسيء” في البلاد.

وأعلن احمدي نجاد فور تسجيل طلب ترشيحه ان “المرشد الاعلى نصحني بعدم المشاركة في الانتخابات وقبلت ذلك (…) انا ملتزم بوعدي. ان تسجيل ترشيحي يهدف فقط الى دعم ترشيح شقيقي حميد بقائي”.

وفي ايلول/سبتمبر 2016 أعلن احمدي نجاد انه لن يترشح للانتخابات بعد تدخل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية. وتولى احمدي نجاد الرئاسة بين عامي 2005 و2013.-(أ ف ب)