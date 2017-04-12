988 مليون دولار عائدات قطاع السياحة

الاصلاح نيوز-

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال الربع الأول من هذا العام، ارتفاعا بنسبة 14.1 % ليصل إلى 988.0 مليون دولار مقابل 700.5 مليون دينار)؛ مقارنة مع تراجع نسبته 4.3 % خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وكذلك تظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 10.1 % خلال شهر آذار (مارس) الماضي ليصل إلى 336.0 مليون دولار (238.2 مليون دينار).

وبحسب بيان البنك المركزي، فقد جاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت خلال الربع الأول بنسبة 9.5 % ليصل إلى 910.1 ألف سائح بالمقارنة مع 831.5 ألف سائح خلال ذات الفترة من العام 2016.

يشار إلى أن العديد من المؤشرات المتعلقة بقطاع السياحة قد أظهرت تحسنا ملحوظا هذا العام حيث ارتفع عدد زوار وادي رم 110 % فيما ارتفع عدد زوار مادبا 53 % وشهد زوار زوار جبل نيبو ارتفاعا بنسبة

55 % بحيث ارتفاع عدد زوار جرش 6 % والكرك 17 % وزوار المغطس 21 %

وكانت الحكومة رفعت رسوم دخول مدينة البترا الاثرية على السياح العرب والخليجيين من دينار أردني الى 50 دينارا؛ حيث تعتبر البترا “ام السياحة”في الأردن.