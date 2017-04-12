حملات أمنية متواصلة على باصات نقل الطلاب

الاصلاح نيوز-

قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام العميد عديل الشرمان أن إدارة السير بدأت بتنفيذ حملات مرورية على ” باصات” نقل طلاب المدارس المخالفة ، والتي تعمل على نقل الطلاب مقابل أجر.

وقال الشرمان في حديث لإذاعة جيش إف إم إن اجتماعا مطولاً عقد الثلاثاء برئاسة مدير مديرية الأمن العام تقرر خلاله اتخاذ سلسلة من الإجراءات لوقف استهتار بعض السائقين على الطرقات.

وأوضح الشرمان أنه تقرر تكثيف الرقابة و الحملات المرورية بشقيها الإلكتروني والبشري على كاف الطرقات ، كما وتنفيذ حملات متواصلة على “باصات” نقل طلبة المدارس المخالفة ، والايعاز بالتمرير الفوري لمخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة حال مشاهدة هذه المخالفات.

واشار الى انه سيشمل الاجراءات حملة توعية للمواطنين والسائقين.