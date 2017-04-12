فودة يكشف لأول مرة عن أضرار”الفوليك اسيد”على الحوامل.. فيديو

الاصلاح نيوز- محمد سبتي/

إذا أردنا الحديث عن الهندسة الوراثية وجب علينا أن نشرح ونفسر الكثير من النقاط والتي تحتاج الى مجلدات كثيرة والى دراسات والى بحوث علمية لكنها في المحصلة تقدم تفسير منطقي للكثير من الامراض والحالات المرضية التي اصابت الكثيرين.

وقد تنبأت المجتمعات الغربية بأهمية الهندسة الوراثية والقت المزيد من الضوء عليها لانها اعتبرت ان الهندسة مفتاح لعلاج امراض مستعصية واساس الطب الوقائي.

المهندس الوراثي ورئيس جمعية المهندسين الوراثيين رمزي فودة يشخص عبر احدى القنوات العالمية واسعة الانتشار الطفرة بما يتعلق بالفوليك اسيد معتبرا ان هناك اناس تستطيع اجسامهم افراز الانزيم القادر على تحويل الفولك اسيد للشكل الذي يحقق الفائدة للجسم ، بالمقابل هناك اشخاص مصابين بطفرة معينة لا تسمح للجسم بافراز الانزيم المسؤول عن تحويل الفولك اسيد عندها يتحمول الفولك اسيد الى سموم تسبب اضرار كثيرة للانسان وخطورة كبيرة.

واضاف رئيس جمعية المهندسين الوراثيين رمزي فودة، ان الولايات المتحدة الامريكية وجدت ان نسبة هذه طفرة “mthfr” في مجتمعاتها 36% وهي بزيادة مستمرة وفي الاردن ووفقا لدراسة اجرتها جمعية المهندسين الوراثيين فقد بلغت نسبة الطفرة باشكالها الستة 50%.

وشدد فودة على ضرورة اجراء الفحوصات الوراثية لدى الحوامل قبل تناول الفولك اسيد، لان تناول الحامل التي تحمل الطفرة ” mthfr ” الفوليك اسيد يزيد من نسبة السموم والهموسيستين في الدم وهذا يسبب مشاكل الاجهاضات والتوحد لدى الاطفال والسرطانات ومشاكل انخفاض فيتامين b12 d3 .

وذكر فودة ان طفرة “mthfr” المتعلقة بالفوليك اسيد تفسير علمي لارتفاع نسب الحالات المرضية في الكثير من دول العالم ومنها التوحد وانفصام الشخصية، مؤكدا ان المجتمعات العربية تستند لمعلومات طبية وتشخيصات يمكن ان تكون خاطئة حتى يومنا هذا دون الاعتماد على الهندسة الوراثية التي تنفق عليها الدول الغربية من خلال البحث العلمي مئات الملايين.