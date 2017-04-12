تحديث وتطوير عدد من اسواق “الاستهلاكية المدنية”

الاصلاح نيوز-

قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، انه تم الانتهاء من تحديث وتطوير عدد من اسواق المؤسسة وفق خطتها لعام 2017.

واضاف انه تم تحديث البنية التحتية لسوقي عين غزال والجبيهة، من حيث تركيب مكيفات حديثة وتزويدها بعربات تسوق جديدة وتركيب ارفف و(فور سيلينغ) وارضيات باركيه وتحسين وتطوير اساليب العرض.

وبين ان المؤسسة باشرت بتنفيذ مشروع تركيب خلايا شمسية في مبنى المديرية العامة وسوق عين غزال، ضمن برنامج توفير نفقات الطاقة، الذي تنفذه المؤسسة بشكل تدريجي وعلى مدار ثلاث سنوات.

كما أكد القضاة ان المؤسسة مستمرة بتحديث وتطوير باقي اسواقها.

‘بترا’