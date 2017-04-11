التنمية تحذر جمعياتها من الانخراط في الانتخابات البلدية واللامركزية

الاصلاح نيوز-

أوعز وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة لمديري الوزارة الميدانيين في جميع أنحاء المملكة، بعدم قيام أو السماح للجمعيات الخيرية بالدعاية الانتخابية لصالح أو ضد اي من المترشحين في الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة، وذلك باستخدام كوادر الجمعيات او المتطوعين فيها او مبانيها او اي من موجوداتها.

ويأتي هذا التوجيه للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية للبلديات واللامركزية وضمان حياديتها بالشكل المطلوب، وذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2008 وتعديلاته.

واكد عزايزة ضرورة عقد اجتماعات مع رؤساء الجمعيات، للتأكيد على ذلك واعداد محاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الجانب بشكل دوري.

كما تم تشكيل فرق متابعة ميدانية في مديريات الميدان تقوم بزيارات ميدانية للمقرات الانتخابية للتأكد من خلو الجمعيات واي موجودات لديها من الاشتراك باي من عمليات الدعاية وباي شكل من الاشكال، والتأكد من عدم وجود او ارتكاب هذه الجمعيات لأي من المخالفات المحتملة وفقا للمساءلة القانونية.-(بترا )