الأمانة تواصل حملاتها على ممارسي خدمة “الفاليت ” دون ترخيص

الاصلاح نيوز-

قال مدير الادارة المشتركة في امانة عمان المهندس محمد الفاعوري ان أمانة عمان وبالتعاون مع الجهات الامنية المختصة تنفذ بشكل يومي حملات صباحية ومسائية على ممارسي مهنة خدمة اصطفاف المركبات ‘الفاليت’ بدون ترخيص في كافة مناطق العاصمة.

وتشمل الحملات حسب الفاعوري إزالة العوائق والاعتداءات التي توضع على جانبي الشوارع وأمام الأرصفة لحجز مكان للمركبات التي ترتاد المحال والشركات التجارية وغيرها، ومتابعة تقيد الشركات بالشروط المنصوص عليها ، حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومنها حجز الشخص المخالف وتقديمه للحاكم الاداري.

وبين ان امانة عمان عملت منذ نحو عام ونصف على تنظيم مهنة الاصطفاف داخل حدودها من خلال دراسة عميقة ما بين دوائرة الامانة المعنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص.

واشار الفاعوري ان الانظمة تسمح لمن يريد تقديم هذه الخدمة من المنشآت التعاقد مع شركات مرخصة على ان يكون صاحب المنشأة او الشركة المرخصة مالك او متضمن لقطعة ارض خالية ومناسبة ، وعلى ان يحمل الموظف الذي يقدم هذه الخدمة بطاقة تعريفية تبرز اسمه واسم الشركة.

واكد انه يحق لكل شخص الوقوف في اي مكان مسموح الوقوف فيه ، دون الالتفات او الالتزام باليافطات التي يضعها بعض اصحاب المحال والمنشآت ومنها على سبيل المثال ‘بانه لايسمح الوقوف الا لمرتادي المحل او المنشأة’ ، منوها ان الامانة تستقبل شكاوي المواطنين بالخصوص من خلال ارقام طوارئ الامانة او مناطقها او الاتصال بالرقم 911.

يشار انه يوجد في العاصمة عمان 30 شركة مرخصة تقوم بمهنة اصطفاف السيارات ‘الفاليت’ ، حيث صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية نظام لضبط هذه المهنة في كافة مناطق المملكة.