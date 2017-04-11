موقعة برشلونة ويوفنتوس.. إحصائيات وحقائق

الاصلاح نيوز-

يشهد دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، مواجهتين قويتين، أبرزهما تلك التي ستجمع يوفنتوس الإيطالي بضيفه برشلونة الإسباني في ملعب يوفنتوس آرينا.

وآخر مباراة جمعت برشلونة ويوفنتوس كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015، وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف، مقابل هدف واحد في برلين الألمانية.

وبلغ النادي الإيطالي دور الربع النهائي للمرة الثالثة في آخر خمسة مواسم في “تشامبيونس ليغ”، كما لم يتعرض لأية هزيمة، هذا الموسم، في المسابقة الأوروبية، شأنه شأن ريال مدريد الإسباني.

ولم تتلق شباك يوفنتوس أي هدف منذ 351 دقيقة في دوري أبطال أوروبا، وهي أطول سلسلة للبيانكونيري في المسابقة. يشار إلى أن آخر هدف دخل مرماه جاء نوفمبر الماضي أمام إشبيلية.

في الجهة الأخرى، لم يسبق لبرشلونة أن هزم “السيدة العجوز” على أرضه في المسابقات الأوروبية، حيث حقق تعادلين وانهزم في مناسبتين.

وحصل برشلونة على أربع ركلات جزاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، مقابل ثلاث ضربات جزاء ليوفنتوس.

ووصل برشلونة إلى الدور ربع النهائي هذا الموسم بعد أكبر عودة في تاريخ المنافسة الأوروبية، عقب فوزه 6-1 على باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن برشلونة بلغ هذا الدور من دوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي، وهي أطول سلسلة على الإطلاق في تاريخ هذه المسابقة.

ويعتبر برشلونة أفضل فريق تهديفي في “تشامبيونس ليغ” هذا الموسم بـ26 هدفا في 8 مباريات.-(سكاي نيوز)