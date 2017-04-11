الاصلاح نيوز-

قال وزير النقل حسين الصعوب ان من ابرز المشاريع التي تعكف الوزارة حاليا على تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل البري والاتحاد الدولي للنقل على الطرق هو مشروع تعليمات الكفاءة المهنية للسائقين العاملين في مجال النقل البري.

واضاف خلال رعايته اجتماعات مجلس الاتحاد العربي للنقل البري لدورته الستين والجمعية العمومية لدورتها الحادية والثلاثين في عمان اليوم الاثنين بحضور ومشاركة النخب في مجال النقل البري ان هذا المشروع يهدف الى تطوير وادارة نظام وطني للتدريب المهني في مجال النقل البري بشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطبيق تعليمات الكفاءة المهنية والتي تعتبر الاطار التشريعي الخاص بالقواعد والشروط الواجب توفرها في السائقين العاملين في مهنة النقل البري بالإضافة الى سائقي وسائط النقل العام وباصات المدارس .

واشار إلى ان وزارة النقل تولي اهتماما خاصا على الصعيدين الوطني والعربي لتحقيق اعلى درجات التعاون والتنسيق لتسهيل إجراءات النقل الدولي، من خلال ترسيخ المفاهيم الحديثة للوجستيات والانضمام الى الاتفاقيات العربية والدولية، وتحسين كفاءة عمليات النقل والاجراءات الجمركية وعمليات التفتيش ومواءمة الاجراءات لتذليل كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع.

واكد الصعوب سعي الوزارة من خلال سياساتها الى تعزيز تنافسية قطاع النقل العام الاردني وتحسين شبكات النقل الحالية وتطوير المرافق الخاصة بها من موانئ ومطارات والطرق والسكك الحديدية، ومراجعة التشريعات والانظمة المتعلقة بالقطاع بما يواكب مستجدات العصر وايجاد نظام لوجستي عالي الكفاءة يوفر خدمات النقل بكل انماطه، والتخزين والخدمات المساندة.

ولفت وزير النقل الى تشكيل مجلس الاعتماد والفحص الوطني بناء على قرار مجلس الوزراء للأشراف على نظام التدريب المهني حيث سيسهم هذا المشروع في تحقيق نظام نقل امن وسليم يتوافق مع التشريعات العالمية ويؤدي الى رفع مستوى السلامة على الطرق وتعزيز الصورة الايجابية والمصداقية العالية لمهنة النقل في الاردن .

واكد رئيس الاتحاد العربي للنقل البري مالك حداد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان النقل البري من اهم مخرجات التنمية الاقتصادية العربية، وهذا الاتحاد العربي هيئة عربية مشتركة منبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والتي تذهب قراراتها الى وزراء النقل العرب ومؤتمرات القمة العربية الاقتصادية وغير الاقتصادية ومن اهم مخرجات هذا الاتحاد الموافقة على انشاء كلية لتدريب السائقين في الاردن بناء على تبرع من الحكومة الاردنية تجسد ب10 دونمات قدمتها لأنشاء المشروع عليها ، بمنح من البنك الاسلامي للتنمية والمنظمة العربية للنقل، وسيكون هناك اول اكاديمية عربية للنقل مقرها في العاصمة عمان خلال الفترة المقبلة .

وطالب حداد بإنشاء شركة تأمين عربية مشتركة موحدة لشركات النقل البري واعادة النظر في التأمين الالزامي الذي يثقل كاهل هذه الشركات.

ودعا امين عام مجلس الوحدة العربية السفير محمد الربيع الى تفعيل دور الاتحاد ليكون مؤثرا على صعيد سياسات النقل المختلفة، والعمل ضمن خطط للوصول الى منفعة مشتركة، والعمل لإنشاء اكاديمية ومركز لتدريب السائقين، وان يكون هناك برنامج علمي للاستثمار يتضمن اسس واليات ومعايير تضمن حيوية القطاع وديمومته، مشيدا بأهمية تخصص النقل والعاملين في النقل ضمن مجالات محددة تستهدف ريادة تواكب المأمول.

بدوره بين امين عام الاتحاد الدكتور محمود العبداللات الاهمية الفائقة للدريب في مجال النقل البري والخسارة المترتبة على اقتصاديات الدول والاثر السلبي الكبير على القطاع في ظل عدم وجود التدريب والتأهيل المناسبين للعاملين وصولا الى معايير عالية للسلامة على الطرق، منوها الى اهمية تضافر الجهود للعمل على الحد من الحوادث المرورية وخفض نسبها المرتفعة.

وناقشت هذه الاجتماعات البنود المدرجة على جدول اعمالها والمتضمنة النظر في العضويات الجديدة للاتحاد من الدول العربية ، ومناقشة التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد والذي يتضمن الانشطة والانجازات خلال العام الفائت، بالإضافة الى مناقشة افضل السبل للنهوض بالقطاع والتغلب على الصعوبات في ظل الاحداث الجارية والعديد من الامور ذات الشأن المشترك.