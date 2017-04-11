الزراعة: لن يدخل السوق اي منتج غير مطابق للمواصفات

الاصلاح نيوز-

أكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان منتجي البطيخ ملتزمون بإرشادات وتعليمات الوزارة، وان كوادر الوزارة العاملة في السوق المركزي تتفحص كافة واردات السوق بما فيها البطيخ.

واضاف انه لا يوجد اي نوع من الخضار او الفواكه يدخل السوق المركزي غير مطابق للمواصفات والمقاييس الاردنية.

وذكر ان الظروف الجوية الحالية باتت افضل مما يساعد في نضح المحاصيل بشكل جيد لإتمام عملية الانتاج.

يذكر ان كوادر وزارة الزراعة في السوق المركزي قد أتلفت ما يزيد على 7 أطنان من البطيخ في الأسبوع الاول من موسمه.