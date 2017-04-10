زيادة صادرات المملكة من الكهرباء 64.4 % في شهرين

الاصلاح نيوز-

ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة من خلال شركة الكهرباء الوطنية في الشهرين الأولين من العام بنسبة 64.4 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب أرقام شركة الكهرباء الوطنية فقد بلغ حجم هذه الطاقة المصدرة نحو 13.1 جيجا واط ساعة مقارنة بنحو 7.9 جيجا واط ساعة خلال الشهرين الأولين من العام الماضي.

وفي الوقت الذي لم تسجل فيه أي صادرات إلى مصر خلال أول شهرين من العام الحالي، بلغ حجم الطاقة المصدرة إلى شركة كهرباء محافظة القدس 12.4 جيجاواط ساعة مقارنة بنحو 7.2 جيجاواط ساعة في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 72.2 %.

بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 12.2 % لتبلغ 0.65 جيجاواط ساعة مقارنة مع 0.74 جيجاواط ساعة خلال الشهرين الأولين من العام الماضي. وارتفع اجمالي المبيعات شركات توزيع الكهرباء الثلاث في شهرين ليبلغ 3123.3 جيجا واط ساعة مقارنة مع 2943.4 جيجا واط ساعة في نفس فترة المقارنة من العام الماضي.

وتوزعت هذه المبيعات بين 2048.2 جيجا واط ساعة إلى شركة الكهرباء الأردنية خلال الشهرين الأولين من العام مقارنة مع 1934.2 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 5.9 %. وباعت “الكهرباء الوطنية” 542.2 جيجا واط ساعة إلى شركة محافظة إربد مقارنة مع 500.7 خلال فترة المقارنة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 8.3 %، ونحو 532.9 جيجا واط ساعة إلى شركة توزيع الكهرباء خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة مع نحو 508.5 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 4.8 %.

إلى ذلك، تراجعت مبيعات “الكهرباء الوطنية” إلى مشتركيها الكبار خلال الشهرين الأولين من العام بنسبة 36.3 %، حيث بلغت نحو 77 جيجا واط ساعة مقارنة مع 121.9جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتوزعت هذه الطاقة ما بين الصناعيين الكبار بحجم 66.5 جيجا واط ساعة مقارنة مع 111.5 جيجا واط ساعة في الفترة ذاتها العام الماضي وبتراجع نسبته 40.4 %.

وبلغت مبيعات “الكهرباء الوطنية” إلى الاذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء خلال الشهرين الأولين 11.1 جيجا واط ساعة مقارنة مع 10.4جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 6.7 %.