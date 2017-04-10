وفاة سيدة حزنا على طفلها الذي قضى بحادث المفرق

الاصلاح نيوز-

توفيت سيدة أربعينية حزنا على رحيل طفلها بحادث سير مروع وقع في منطقة الرويشد بالمفرق شمال شرقي الأردن.

وتوفيت المواطنة جراء نوبة قلبية حادة حزنا على رحيل طفلها الصغير بحادث سير مروع تسبب بوفاة 3 أطفال روضة وإصابة 23 اخرون بعضهم بحالة حرجة.

وكان الحادث وقع ظهر الاحد، عندما اصدم باص نقل مشترك يقل طلاب روضة، وبكب على طريق الرويشد المفرق.

وبين مصدر امني الاثنين ، ان الحادث وقع الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ، وتبين من التحقيقات الاولية ان سببه تجاوز السرعة المقررة من قبل سائق البكب ، فيما لم يلتزم سائق الباص بإعطاء اولية المرور.