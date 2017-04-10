مصدر رسمي ينفي الاتهامات الزائفة بحق رئيس هيئة الاركان السابق

الاصلاح نيوز-

نفى مصدر رسمي مسؤول الاخبار المظللة والاشاعات الكاذبة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملت اطلاق اتهامات زائفة بحق رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق الفريق اول المتقاعد مشعل الزبن، الموجود حالياً خارج البلاد وغير الممنوع من السفر، كما ادعت هذه الاكاذيب، بحسب ذات المصدر.

الذي اكد لـ الرأي أنه سيتم التعامل مع من نشر مثل هذه الاتهامات والاشاعات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية وتحويل من بث مثل هذه الاشاعات للاجهزة القضائية المختصة.

وشدد المصدر على ضرورة مراعاة هيبة مؤسسات الدولة وعلى رأسها قواتنا المسلحة (الجيش العربي) وضباطها وافرادها العاملين والمتقاعدين الذين يقدمون التضحيات تلو الاخرى للحفاظ على امن تراب الاردن الطهور. وحذر المصدر من اطلاق مثل هذه الاتهامات التي لا تستند الى دليل او برهان مستغلين مساحة الحرية المتاحة في المملكة للنيل من رموز ومؤسسات الدولة الاردنية.