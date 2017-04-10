“النقل” و”الأمن العام” يشددان على التصدي لنقل الطلبة بحافلات غير مرخصة

الاصلاح نيوز-

بحث وزير النقل المهندس حسين الصعوب ومدير الأمن العام اللواء أحمد الفقيه وفريق من مساعديه امس مجموعة من القضايا تتعلق بمنظومة السلامة على الطرق والتدابير الواجب اتخاذها لضمان سلامة المواطن وضرورة تفعيل اجراءات رقابية صارمة على سيارات النقل الخصوصي مقابل الأجر.

وقال الصعوب، ان العديد من مراكز الانطلاق والوصول في محافظات المملكة والتي كلفت الخزينة اموالاً طائلة تعاني من انتشار ظاهرة تحميل الركاب باستخدام السيارات الخصوصي أو الباصات الصغيرة لنقل الطلبة والتي تفتقر الى أبسط معايير السلامة والأمان، إضافة إلى أن سائقي تلك المركبات غير مؤهلين فنياً لنقل الركاب الامر الذي بات يسبب كارثة انسانية بتكرار الحوادث اليومية ناهيك عن شكوى أصحاب الحافلات العمومية والاضرار التي لحقت بهم جراء المنافسة غير العادلة.

واكد أهمية التنسيق وتكاتف الجهود بين الجهات والأجهزة المعنية كافة لإزالة هذا التشوه الكبير الذي يعاني منه قطاع النقل العام في الاردن وذلك بالتعاون مع مديرية الامن العام بكافة مرتباتها لما لذلك من اثار ومخاطر كبيرة على المجتمع، نظرا لغياب المطالبة بالحقوق المدنية والقانونية للراكب نتيجة وقوع حوادث.

من جهته ركز اللواء الفقيه على ظاهرة نقل الطلبة بواسطة حافلات غير مرخصة، حيث يعمل الامن العام على اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين، مشيرا الى ان الامن العام سيقوم بمراقبة مراكز الانطلاق والوصول من خلال كاميرات تعمل على مدار الساعة من اجل ضبط اية ممارسات مخالفة لقانون السير.

وثمن وزير النقل الاجراءات المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، داعيا الى تكثيف الحملات التفتيشية للحؤول من انتشار هذه الظاهرة ومتابعة حركة خطوط النقل العام لأجل توفير افضل الخدمات للمواطنين.-(بترا)