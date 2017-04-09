الملك يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار جرجس بطنطا

الاصلاح نيوز-

دان جلالة الملك عبدالله الثاني التفجير الإرهابي، الذي وقع اليوم الأحد في كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا المصرية، وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وأعرب جلالته، في برقية بعث بها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن استنكاره الشديد لهذا العمل الجبان، مؤكدا وقوف الأردن وتضامنه مع الشقيقة مصر في جهودها في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعبر جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.

بترا