القبض على شخصين حاولا تهريب 38 كغم مخدرات في العقبة

الاصلاح نيوز-

القت ادارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين تورطا بمحاولة تهريب 38 كغم من مادة الكوكايين المخدر داخل مخبأ سري في حفارة عبر ميناء العقبة، بحسب مصدر امني.

وقال المصدر ان معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات عن نية اشخاص تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء العقبة وبعد التحقق من المعلومات تم تحديد الية التهريب وطريقة اخفائها داخل حفارة قادمة من احدى دول امريكيا الجنوبية.

واضاف المصدر انه وبالتعاون مع ادارة الجمارك في محافظة العقبة تم ضبط الحفارة وبتفتيشها عثر بداخل مخبأ سري في الحفارة على 38 كغم من مادة الكوكايين وتحديد المتورطين في القضية والقبض عليهما بعد وضع كمين لهما.

وتابع المصدر ان التحقيقات بوشرت مع المتورطين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.