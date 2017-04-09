“مكافحة الفساد” تضبط مخالفات في عطاء طريق تقاطع الكرك – العقبة

الاصلاح نيوز-

أسفرت حملات المتابعة التي تقوم بها فرق ومختصون من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على مشروعات العطاءات الحكومية عن كشف مخالفات في تنفيذ العطاء المركزي الخاص بالصيانة الروتينية للطريق الذي يبدأ من تقاطع الكرك مروراً بغور الصافي فجمرك وادي عربة وحتى مدخل العقبة ، وكذلك اكتشاف مخالفات أُخرى ارتكبت بتنفيذ أكتاف الطريق من جمرك وادي عربة وبطول عشرة كيلومترات من كل جانب للطريق .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن مجلس الهيئة وعلى خلفية التنسيق المشترك مع وزارة الأشغال العامة وتنفيذاً لدورها في الوقاية من الفساد واستدراك الأمور قبل استفحالها طلب إلى وزارة الأشغال تحميل المقاول المُنفذ لأعمال العطاء مسؤولية تصويب الأوضاع وإعادة تنفيذ الأعمال المخالفة بحيث تصبح مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها في العقد.

وأكد تحميل المكتب الاستشاري المشرف المسؤولية عن المناطق المستلمة والمقبولة منه والتي تبين لاحقاً بأنها مخالفة للمواصفات المطلوبة ، كما رأى المجلس ضرورة أن تتابع وزارة الأشغال العامة من خلال أجهزتها المعنية إعادة النظر في إجراء الفحوصات المخبرية وضبط الجودة لأكتاف الطريق وإعداد برنامج توكيد الجودة وكذلك إعادة النظر بالأشخاص والجهات المعنية بإجراء الفحوصات المخبرية والآليات وبالمنهجية المتبعة .

وأكد المصدر أن فرق الهيئة الميدانية ستواصل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تتبع مواطن الفساد أينما وجدت.