“طاقة” هانى سلامة تتفوق على “حصان” السقا و”زيبق” كريم عبد العزيز

الاصلاح نيوز-

نسب مشاهدة مرتفعة ونجاح كبير حققه البرومو الدعائى الأول، لمسلسل “طاقة نور”، للنجم هانى سلامة، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من تأليف حسان دهشان، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث حقق 106 ألف مشاهدة فى أقل من 48 ساعة من طرحه، وهذا رقم جيد للغاية، مقارنة بباقى البروموهات التى تم طرحها لنجوم كبار أيضا خلال هذه الفترة، رغم طرحها منذ أسبوع، وأخرى مر على طرحها ما يقرب من 3 أسابيع.

وحقق برومو مسلسل “الحصان الأسود”، للنجم أحمد السقا، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، تأليف محمد سليمان عبد المالك، للمنتج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد، 77 ألف و500 مشاهدة رغم طرحه منذ 6 أيام، كما حقق برومو مسلسل “الزيبق”، للنجم كريم عبد العزيز، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وليد يوسف، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج وائل عبد الله، 104 ألف مشاهدة، رغم طرحه منذ يوم 18 مارس الماضى.

وربما تفاجئ جمهورهانى سلامة بالشكل الجديد والمختلف الذى يظهر به، حيث ظهر فى برومو المسلسل كما لوكان فى عمل سينمائى، من خلال عدة مشاهد أكشن تم تنفيذها بحرفية شديدة، ومعه عدد من الممثلين الموهوبين.

والمسلسل يعد البطولة والتجربة الثالثة للنجم هانى سلامة فى عالم الدراما التليفزيونية بعد مسلسلى “الداعية” و”قسمتى ونصيبك”، ويجسد هانى سلامة فى مسلسله الجديد شخصية “ليل عبد السلام” قاتل مأجور محترف، يتعرض للكثير من الحكايات والمشاكل فى حياته، ويتحول بعدها إلى شخص مختلف مع الظروف، ويسرد المسلسل مروره بالعديد من المحطات فى حياته، وفى كل محطة يلتقى أناسا جدد.

مسلسل “طاقة نور” يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة كل من صلاح عبد الله وحنان مطاوع وأحمد حلاوة وميس حمدان ووليد فواز وإيهاب فهمى وعايدة رياض وأشرف عبد الغفور وصفاء جلال وهيدى كرم ومحمد أبو الوفا ونضال نجم وحمزة العيلى وجيهان خليل، ومن الشاب محمد ناصر وهند عبد الحليم.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة خلال موسم رمضان المقبل، خاصة بعد النجاح السابق لمؤلفه حسان دهشان من خلال مسلسل “ابن حلال”، ولمخرجه رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل “أبو البنات”، فضلا عن تمكن النجم هانى سلامة من التواجد بشكل قوى فى الدراما من خلال أول بطولتين له فيها، حيث سبق وقدم “الداعية” و”قسمتى ونصيبك”، ويلقى مسلسل “طاقة نور”، الضوء على التغييرات الأخلاقية التى شهدها المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة.