كريس براون يتمنى حضور ريهانا إحدى حفلاته ليقدم أغانى رومانسية من أجلها

الاصلاح نيوز-

ما زالت النجمة العالمية ريهانا تشغل بال المغنى الشهير كريس براون، حيث أكد أحد المصادر المقربة للنجم الشاب لموقع “هوليوود لايف” أن كريس يتمنى أن تحضر صديقته السابقة ريهانا (29 عاما) إحدى حفلاته الغنائية التى سيحيها خلال الفترة المقبلة، وبذلك سيكون براون قادرا على تقديم الأغانى الرومانسية بطريقة مكثفة من أجلها.

وما زال كريس براون متابعا لصفحة النجمة العالمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير “إنستجرام “، وما لفت النظر هو أنه بعث برسالة لوالدة ريهانا “عيد ميلاد سعيد”، وهو ما يظهر مدى اهتمام براون بمتابعة أدق تفاصيل حياة ريهانا، بالإضافة إلى أنه يرسل لها رسائل نصية باستمرار.

وكان خبر انفصال كريس براون وريهانا صادما لعدد كبير من محبى وعشاق النجمين، بينما كان محط تركيز واهتمام الكثير من وسائل الإعلام الفنية الشهيرة.