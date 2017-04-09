المطربة طاهرة تبدأ أولى بروفات حفلها الغنائى مع كايروكى اليوم

الاصاح نيوز-

تبدأ، اليوم السبت، المطربة المغربية طاهرة أولى بروفات حفلها الغنائى المُقرر أن تُحييه 12 أبريل الجارى فى الجامعة الألمانية بالتجمع الخامس ويُشاركها الحفل الفريق الغنائى الشهير كايروكى.

يُذكر أن آخر أعمال طاهرة كان كليب “اتظلمت معاك” الذى تم تصويره فى لوس أنجلوس بأمريكا، والأغنية من كلمات تامر حسين ولحن مودى منير وتوزيع عادل حقى، وصدرت ضمن ألبومها “لو نتقابل” إنتاج “سكراتش” لصاحبها المنتج مصطفى سرور الذى ضم 10 أغنيات تعاونت فيها طاهرة مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين، أما فريق كايروكى فمن المُقرر أن يُحيى حفلين غنائيين غدا الثلاثاء بمكتبة الإسكندرية “مركز المؤتمرات” بالتعاون مع معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، وتبدأ الحفلة الأولى فى الرابعة عصرًا والحفلة الثانية فى السابعة مساءً.