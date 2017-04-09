محمد هنيدى يصور مشاهده الأخيرة بـ”عنترة ابن شداد”

الاصلاح نيوز-

صوّر النجم محمد هنيدى، أمس السبت، مشاهد فيلمه الجديد “عنترة ابن ابن ابن ابن شداد” فى سقارة بالهرم، وينتقل بعد ذلك لتصوير المشهد الأخير بإحدى المحميات الطبيعية فى الفيوم، على أن ينتهى من تصوير الفيلم بالكامل خلال الأسبوع الحالى.

ويظهر هنيدى فى “عنترة ابن ابن ابن ابن شداد” بشخصية حفيد الفارس العبسى، ويقع فى غرام فتاة القبيلة تجسدها “درة” ويصارعه على حبها “أسد الرجال” يجسده خالد سرحان، ويحتوى العمل على العديد من المفارقات الكوميدية.

الفيلم من المفترض طرحه فى السينمات بموسم عيد الفطر المقبل، ويجمع عددا من الفنانين كبطولة وضيوف شرف منهم خالد سرحان لطفى لبيب ودرة وعلاء مرسى وباسم سمرة، إخراج شريف إسماعيل، وإنتاج يوسف الطاهر.