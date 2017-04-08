فيلم Beauty and the Beast يحقق إيرادات بقيمة 5 أضعاف ميزانيته

الاصلاح نيوز-

استطاعت النسخة الحية من فيلم Beauty and the Beast أن تحقق إيرادات تخطت حاجز الـ916 مليون دولار أمريكى حول العالم مقتربًا من المليار الأول وهو العمل الذى يعرض فى أكثر من 4000 دور عرض حول العالم، ويعتبر بذلك استطاع تحقيق إيرادات بقيمة أكثر من 5 أضعاف ميزانية العمل حتى الآن.

النسخة الحية الجديدة من الفيلم تدور أحداثها فى نفس السياق النسخة القديمة حول أمير شاب مسجون داخل هيئة وحش نتيجة سحر لا ينتهى أثره إلا بوقوع فتاة فى حبه، وذلك على يد إحدى الساحرات التى لم تكتف بذلك فقط، وإنما حولت كل العاملين فى القصر الذى يسكن به أمير من الخدم إلى أدوات منزلية، واشترطت لكى يعودوا لحالتهم الطبيعية أن يتعلم الأمير كيف يحب، لتكون فرصته الوحيدة هى الفتاة بيلى التى توافق على المجىء لقصره حتى تفدى والدها، لكنه يحتاج إلى أن تحبه حبًا صادقًا رغم مظهره المنفر، حيث تكتشف بيلى أن الوحش يملك قلبًا طيبًا رغم ملامحه القبيحة، وتقع فى حبه وينتهى الفيلم وبالفعل يزول أثر السحر عن الأمير المسحور.

العمل من بطولة كل من إيما واتسون ودان ستيفنز والفائز بالأوسكار كيفين كلاين وإيان ماكيلين ولوك ايفانز وجوش جاد وهايدن جوين وراى فيرون وايوان ماكجريجور وإيما طومسون وأودرا ماكدونالد ومن إخراج الفائز بالأوسكار بيل كوندون.