بيومى فؤاد ينتهي من تصوير مشاهد مسلسل إزى الصحة

الاصلاح نيوز-

يتبقى للفنان بيومى فؤاد يومان تصوير فى مسلسل إزى الصحة وينتهى من تصوير مشاهده فى العمل بالكامل، فيما بدأ الفنان صلاح عبد الله فى تصوير مشاهده ضمن أحداث العمل، حيث صور عدد من المشاهد داخل ديكور منزله وهو عبارة عن شقة فى حى المعادى بعدها انتقل لتصوير عدد من المشاهد الخارجية بحديقه الجزيرة بجوار ستديو الجيب .

ومن المقرر أن تنتقل أسرة المسلسل يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة السينما لتصوير عدد من المشاهد داخلية، حيث تمت إقامة ديكور للمستشفى وقسم الشرطة ويشارك فى تصورها بطل المسلسل أحمد رزق وأحمد صيام وأحمد حلاوة ونبيل نور الدين وحسام داغر ويستمر تصوير هذه المشاهد لنهاية الأسبوع.

“إزى الصحة” من تأليف يوسف معاطى وبطولة أحمد رزق، آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، طارق الأبيارى وحسام شعبان، نهال عنبر، أحمد حلاوة وضياء المرغنى، حسام داغرو دعاء رجب، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج كنج توت وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.