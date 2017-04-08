دنيا بطمة تشمت في مريم سعيد بعد فسخ خطبتها

الاصلاح نيوزـ

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلا كبيرا بتهنئتها للفنانة كارمن سليمان على زواجها من الملحن مصطفى جاد.

دنيا قالت في تهنئتها لكارمن: “حبيبتي كارمن الف الف مبروك اتمنى لكم السعادة التامة في حياتكم انت واخوي مصطفى الله يوفقكم، فعلا على (نياتكم ترزقون) الطيب دايما يرزقه الله بالأشياء الجميلة في حياته الله يرزقكم بالذرية الصالحة حبيبتي”.

بعض النشطاء اعتبر استخدام دنيا لعبارة “على نياتكم ترزقون”، والتي استخدمتها مواطنتها الإعلامية مريم سعيد في إعلان انفصالها عن خطيبها كريم ظريف قبل أيام من زفافهما، بمثابة شماتة بها.

الفنانة المغربية ردت على هذه الاتهامات الموجهة لها، على حسابها على “سناب شات”، بقولها: “بالنسبة لصاحبات على (نياتكم ترزقون) المتفلسفات ديال اليوم، أول حاجا عمرني كنت عارفة ان كلام الله كل واحد كيفسرو بطريقتو، ثاني حاجا ولي خاصكم تفهموه وتعرفوه انه مهما اشخاص اساؤوا لسمعتي مكنردش بالاساءة وخصوصا اذا كانوا بنات البلاد لأن وطنيتي مكتسمحش ليا”.

يذكر أن مريم سعيد قد أعلنت انفصالها عن خطيبها قبل ايام قليلة من زفافهما، بقولها: “الحمدلله على فضله ورحمته، أعلن إلغاء مشروع الزواج بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميا، الحمدلله على قضائه وقدره، وعلى نياتكم ترزقون”، فيما أكد خطيبها أن سبب الانفصال يعود لأسباب أخلاقية، دون أن يكشف أية تفاصيل.